Ruuhkat itärajalla purkautuneet – Suomen tulli lähetti kirjeen Venäjälle

Suomen tulli on selvittänyt maanantaina tilannetta, joka syntyi Venäjällä viime viikolla voimaan tulleen tullisääntelylain muutoksesta. Lakimuutos synnytti viikonlopun aikana ruuhkia vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla, mutta Tullin mukaan ne ovat nyt purkautuneet.Suomen tulli otti tilanteen esille Venäjän federaation tullin kanssa virallisella tasolla maanantaina. Suomen tulli on lähettänyt kirjeen Venäjän tullin pääjohtajalle.Kirjeessä Venäjän Tullia pyydetään ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta saataisiin aikaan sellainen ratkaisu, jossa ajoneuvoliikenne maiden välillä voitaisiin palauttaa lakimuutosta edeltävälle tasolle.Uuden lain perusteella Venäjän tulli on sallinut kerrallaan vain yhden, samalle omistajalle rekisteröidyn yksityiskäytössä olevan auton saapumisen Venäjälle.Lain mukaan muutkin saman omistajan autolla ajavat kuljettajat pääsevät Venäjälle maksamalla vakuuden, joka palautetaan hakemuksesta auton poistuttua Venäjältä. Suuruudeltaan vakuus vastaa tulleja, veroja ja maksuja, jotka koituisivat maksettavaksi jos auto luovutettaisiin vapaaseen liikkeeseen Venäjällä.Suomen tullin tietojen mukaan vakuutta ei tosin ole pantu maksuun yhtään kertaa viikonlopun aikana.Määräys koskee vain yksityiskäytössä olevia ajoneuvoja, ei kaupallista ajoneuvoliikennettä.Lain tarkoituksena on estää turistiautona tuotujen autojen jääminen Venäjälle niin, ettei niistä makseta veroja. Se koskee kaikkia Venäjän rajoja eikä pelkästään Suomea.