Kotimaa

Miestä kohti ammuttiin seitsemän laukausta Nurmeksessa – yksi lävisti viattoman naapurin oven

Kesäkuinen ammuskelu Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa on johtanut syytteisiin murhan yrityksestä.

Syyttäjä vaatii nyt Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa kahdelle paikkakuntalaiselle miehelle seitsemän vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.Syytetyt olivat ensin uhkailleet uhriaan tappamisella tämän asunnolla ainakin pariin otteeseen lauantaina ja sunnuntaina. Myöhemmin sunnuntaina he olivat tulleet uudelleen uhrin asunnolle, varusteinaan pistooli ja puukko.Toinen miehistä ampui pihalle tullutta uhria kohti seitsemän laukausta suurikaliiberisella pistoolilla. Kolme laukausta hän ampui pakenevaa miestä kohti kerrostalon pihalla, neljä porraskäytävän oviaukossa. Yksi laukauksista lävisti samassa rapussa asuvan tapahtumiin sivullisen asunnon oven.Rapussa, jossa ammuskelu tapahtui, on yhdeksän asuinhuoneistoa ja niissä 16 asukasta.Välittömässä hengen ja terveyden vaarassa ammuskelun vuoksi oli uhrin lisäksi ainakin hänen naispuolinen serkkunsa ja tämän poika.Syyttäjän mukaan tapon yritys oli tehty yksissä tuumin, vakaasti harkiten ja yleistä vaaraa aiheuttaen. Poliisin esitutkinnan mukaan ammuskelun taustalla olivat uhrin ja epäiltyjen henkilökohtaiset riidat.Puukolla varustautuneen miehen toissijaisena syytteenä on yllytys murhan yritykseen.Juttukokonaisuuteen sisältyy myös syytteet ampuma-aserikoksista, laittomasta uhkauksesta, vaaran aiheuttamisesta ja vahingonteosta. 37- ja 27-vuotiaat Nurmeksessa kirjoilla olevat syytetyt ovat olleet vangittuina kesäkuusta lähtien.