Kotimaa

Venäjän uusi tullilaki käännytti jopa satoja autoilijoita rajalta – tästä on kyse

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla hämmennystä aiheuttaneen uuden tullilain taustalla on Venäjän halu kitkeä maassa rehottavaa laitonta autokauppaa.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005821501.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005821225.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005820997.html