Yksi merkintä rekisteriotteessa sai tullinaisen viemään passin ja kaikki paperit – jono seisoi Jarin takana puoli tuntia

Kotimaa

Yksi merkintä rekisteriotteessa sai tullinaisen viemään passin ja kaikki paperit – jono seisoi Jarin takana pu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005820997.html

Jopa satoja on saatettu käännyttää rajalta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005821225.html