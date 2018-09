Kotimaa

Kolme vaihtoehtoa Ruotsin hallitukselle – professori väläyttää ”saksalaista mallia”

Hallitusneuvotteluissa voi kestää

Toinen voittaja sosiaalidemokraatit

Puoluekanta erilainen kuin Suomessa

Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander https://www.is.fi/haku/?query=henrik+meinander pitää blokkirajojen kaatumista Ruotsissa historiallisena. Erityisen kiinnostavana hän pitää tilannetta, jossa kaksi puoluetta on lähellä valtiopäiville vaadittavaa neljän prosentin rajaa.– Kaksi puoluetta on äänikynnyksellä. Ne voivat ratkaista, mihin suuntaan tulos keikahtaa, Meinander sanoo.Yllä olevalta videolta näet tunnelmia ruotsidemokraattien ja sosiaalidemokraattien vaalivalvojaisista sunnuntai-illalta.Puolueen putoaminen antaa toiselle blokille paljon lisäpaikkoja: ympäristöpuolueen oikeistoblokille ja liberaalien vasemmistoblokille. Neljä prosenttia äänistä tarkoittaa itsessään 14 paikkaa parlamentissa.Meinander uskoo, että seuraava hallitus ylittää blokkirajan ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.Todennäköisimpänä hän pitää hallitusta, jota johtaisivat sosiaalidemokraatit ja tukipuolueena olisi keskusta – ja mahdollisesti liberaalit, jos he eduskuntaan etenevät.– Mitä heikommin maltillisella kokoomuksella menee, sitä kiinnostavammalta demarit näyttävät keskustalle.Oikeistohallitus voisi Meinanderin mukaan saada tukea ruotsidemokraateilta, mutta maltillisen kokoomuksen saaman rökäletappion vuoksi Meinander ei pidä vaihtoehtoa realistisena.Kolmas mutta Ruotsissa ”hyvin epätodellinen” ratkaisu olisi niin sanottu saksalainen hallitus, jossa olisivat sekä sosiaalidemokraatit että maltillinen kokoomus.– Monet näkevät, että keskusta pettäisi oikeistoblokin. Mutta blokkien ylittävä hallitus voisi olla ihan tervettä Ruotsin poliittiselle kulttuurille, Meinander sanoo.Meinander arvioi, että uuden hallituksen muodostaminen voi hyvin viedä noin kuukauden.Nykyinen sosiaalidemokraattien Löfvenin https://www.is.fi/haku/?query=lofvenin johtama hallitus toimii tehtävässään, kunnes uusi hallitus aloittaa.– Tämä on Ruotsille uusi tilanne, niin sanottu Belgian tilanne. Mutta Ruotsissa maan talous on hyvässä jamassa ja Ruotsi on kansainvälisesti harvinaisen vakaa maa. Tilanne on hyvä, Meinander sanoo.Tiedossa on todennäköisesti vähemmistöhallitus kuten viimeksikin, uskoo professori.Hän ei usko, että ruotsidemokraatteja nähdään hallitusneuvotteluissa.Meinander pitää vaalivoittajina paitsi ruotsidemokraatteja myös sosiaalidemokraatteja.– Tätä ei olisi osannut ennustaa, hän toteaa.Sosiaalidemokraatit vaikuttavat ylittävän ennakko-odotukset ja voivan jopa lyödä 30 prosentin rajan.Meinander kehuu sosiaalidemokraattien argumentointia vaalidebateissa. Sosiaalidemokraatit ovat puhuneet oikeistoblokin ehdottamia verokevennyksiä vastaan sanoen, ettei nykyjärjestelmän ongelmia voida ratkaista ilman rahaa.Suurimmaksi häviäjäksi Meinander nimeää maltillisen kokoomuksen.– Etenkin, jos liberaalit tippuvat, hän sanoo.Meinander pitää maltillisen kokoomuksen viimevuotista puheenjohtajan vaihtoa epäonnistuneena. Puolue vaihtoi viime lokakuussa Anna Kinberg Batran https://www.is.fi/haku/?query=anna+kinberg+batran nykyiseen Ulf Kristerssoniin https://www.is.fi/haku/?query=ulf+kristerssoniin . Professori pitää ongelmallisena sitä, ettei puolueen kanta ruotsidemokraatteja kohtaan ole ollut selkeä, vaan he ovat välillä väläyttäneet yhteistyömahdollisuutta ja välillä eivät.– Saa nähdä, miten julkinen keskustelu Ruotsissa jatkuu. Kun vertaa Suomeen, äänensävyt ruotsidemokraatteja kohtaan ovat paljon kiivaampia, Meinander sanoo.Hän uskoo, että perussuomalaisten SMP-tausta vaikuttaa merkittävästi suomalaiseen puhetapaan.Liberaalit