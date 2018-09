Kotimaa

Lämpö ja aamusumut pidättelevät lintuja Suomessa

Lämmin sää ja aamusumut ovat pitäneet lintujen syysmuuton melko vaisuna viime viikon ajan, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi.Järjestön mukaan hyönteissyöjät muuttavat Suomesta pikku hiljaa ja sen huomaa parhaiten ulkosaaristossa sekä rannikon niemenkärjissä.– Hyvän muuttoyön jälkeen voi saarilta nyt tavata satoja pajulintuja sekä kymmeniä harmaasieppoja ja leppälintuja, järjestö kertoo nettisivuillaan.Esimerkiksi pääskyistä suuri osa on jo lähtenyt. Suuria yöpymisparvia kokoontuu kuitenkin edelleen ruovikoihin.Vihervarpusia on paljon liikkeellä, ja niitä on laskettu Hangon lintuasemalla parhaina päivinä jopa yli 4 000 yksilöä.BirdLifen mukaan petolinnuista esimerkiksi varpushaukkojen muutto voimistuu vähitellen. Petolinnut ja kurjet odottavat kuitenkin kuulaita pohjoistuulisia päiviä ennen kuin lähtevät sankoin joukoin liikkeelle.Kun sää muuttuu syksyisemmäksi, vilkastuu myös peippojen, västäräkkien, rautiaisten ja niittykirvisten muutto.