Talonmies kertoo vanhustyön vaietusta arjesta: mummot kävivät haaroihin kiinni – ”Heillä oli hirveät käsivoimat”

Talonmies kertoo vanhustyön vaietusta arjesta: mummot kävivät haaroihin kiinni – ”Heillä oli hirveät käsivoima

Monet vanhuksia hoitavat henkilöt joutuivat kohtaamaan toistuvasti aggressiivisia potilaita työssään, kertoo 40 vuotta Helsingissä Koskelan ja Auroran sairaaloissa kiinteistönhoitajana työskennellyt mies.– Nämä ovat aina olleet aika vaiettuja juttuja.Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat yllättyivät keväällä väkivallan yleisyydestä vanhustyössä. Lähes 80 prosenttia vanhusten laitoshuollon henkilökunnasta oli kokenut asukkaiden väkivaltaa. Hoitajat olivat vaienneet asiasta muun muassa siksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa kertoa potilaisiin liittyviä asioita ilman lupaa.IS:n haastattelema kiinteistönhoitaja tuntee suurta myötätuntoa ja ihailua hoitohenkilökuntaa kohtaan. Hän on seurannut hoitolaitosten arkea sivusta, mutta läheltä.– Se on naisvaltainen ala. Sääliksi kävi, kun näki sen rääkkäämisen, mitä he joutuivat kokemaan. Pieni palkka ja ihan helvetisti vastuuta.Helppoa ei ollut harvoilla mieshoitajillakaan. Edes kiinteistönhoitaja ei ollut turvassa väkivallalta.– Siellä oli potilaina mummoja, varsinkin Koskelassa, jotka vasiten rikkoivat valon ja odottivat, että teknisestä huollosta tulee mies paikalle korjaamaan.– Oli muutamia huoneita, joihin en uskaltanut yksin mennä. Tietyt huoneet. Aika montakin.Kiinteistönhoitajalla oli kivuliaita omakohtaisia kokemuksia.– Siellä oli potilaina vanhoja mummoja, jotka kävivät jatkuvasti kiinni, niin kuin sanotaan, muniin. Ihan heti. Ja heillä oli hirveät käsivoimat, kiinteistönhoitaja kertoo.– Saatettiin tarvita avuksi kaksi muuta vääntämään mummo irti munista.Jos kiinteistönhoitaja valitti asiasta henkilökunnalle, vastaus oli aina sama: ”Hänkö taas”.Kokemukset opettivat varovaisuutta.– Piti alkaa ottaa vahvistuksia mukaan, kun meni vaihtamaan lamppua. He siirsivät vuoteen siksi aikaa sivummalle.Kyse oli työturvallisuudesta.Kiinteistönhoitaja sanoo ymmärtävänsä, että seksuaaliset tarpeet saattoivat ylikorostua, kun potilas vain makasi vuoteessa ja katsoi seinää.– Se oli jatkuvasti sellaista kiinni käymistä, yleensä juuri muniin. Kerran oli myös perunankuorimaveitsi, jonka potilas oli pimittänyt ja alkoi sohia sillä.Usein riskit olivat tiedossa jo huoneeseen astuessa, mutta uhkaava tilanne saattoi syntyä myös aivan yllättäen.– Oli niitä täysin arvaamattomia tyyppejä.