Venäjän uusi tullilaki käännytti kymmeniä rajalta – asiantuntija: voi koskea 500 000 tavallisen suomalaisen autoa

Kotimaa

Venäjän uusi tullilaki käännytti kymmeniä rajalta – asiantuntija: voi koskea 500 000 tavallisen suomalaisen au

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

http://Kymmeni%C3%A4%20suomalaisia%20k%C3%A4%C3%A4nnytetty%20Ven%C3%A4j%C3%A4n%20rajalta%20%E2%80%93%20autoilijoilta%20pen%C3%A4tty%20jopa%20tuhansien%20eurojen%20takuusummia