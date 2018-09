Kotimaa

Inkoossa vakava liikenne­onnettomuus – tie poikki useita tunteja

8.9. 20:53

Inkoossa on sattunut lauantai-iltana vakava liikenneonnettomuus, Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa.

Hätäkeskus sai ilmoituksen vakavasta liikenneonnettomuudesta lauantai-illalla kello 20.10 maissa. Onnettomuus on tapahtunut kantatiellä 51.



Tie on suljettu onnettomuuspaikalla kokonaan. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan häiriöitä aiheutuu liikenteelle usean tunnin ajaksi. Hätäkeskuksen mukaan tie voi olla poikki jopa 1–3 tuntia.



Liikennettä ohjataan onnettomuuspaikan ohitse Degerbyntie–Siuntiontie kautta.

Paikalla onnettomuuspaikalla on poliiseja, ambulansseja ja paloautoja. Muuta tietoa onnettomuudesta ei tällä hetkellä vielä ole.

IS seuraa tilannetta.