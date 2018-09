Kotimaa

Kuvat: Huumekuskin pakomatka Saabilla päättyi pyörätelineisiin

Sekoilu Turussa toi 44-vuotiaalle miehelle ehdottoman vankeustuomion. Mies tehtaili rikoksensa viime vuoden kesäkuussa.Mies tunkeutui ensin rakennustyömaalle, jonka jälkeen hän kiipesi rakennustelineitä pitkin liikekiinteistöön, josta hän vei irtainta omaisuutta 450 euron arvosta. Miehen matkaan lähti muun muassa puukko, peltisakset ja musta reppu.Tämän jälkeen mies varasti rakennustyömaan vieressä olleen henkilöauton, jolla hän kaasutti tiehensä.Muutamia päiviä myöhemmin mies syyllistyi kuuteen eri rikokseen. Keskiössä oli hänen varastamansa henkilöauto.ajeli autolla Kunnallissairaalantiellä, kun poliisiauto kääntyi hänen peräänsä. Poliisi laittoi hälytyslaitteet päälle. Poliisi kiinnostui autosta, koska se oli poliisin tietojen mukaan poistettu liikennekäytöstä. Mies päätti kuitenkin kiihdyttää auton vauhtia, eikä hän noudattanut poliisin antamaa pysähtymismerkkiä.Mies hurjasteli selvästi muuta liikennettä kovempaa. Hän ohitti esimerkiksi useita suojateitä kovalla vauhdilla. Poliisien mukaan mies ajoi noin 70 kilometrin tuntinopeutta, kun rajoitus oli 50 kilometriä tunnissa.päättyi kuitenkin kohtuullisen nopeasti. Mies kääntyi sairaalaan johtavalle tielle, eikä hän noudattanut kielletty ajosuunta -liikennemerkkiä. Mies ajoi osittain nurmikollakin.Tämän jälkeen mies ajoi jalkakäytävää pitkin. Mies menetti kuitenkin ajoneuvonsa hallinnan. Paikan päältä otetuista kuvistakin huomaa, että auto liukui nurmikkoa pitkin sairaalan sisäänkäynnin vieressä olevaan metalliaitaan.Kuvista ilmenee, että metalliaita meni poikki. Myös henkilöauton keulaan tuli vaurioita.Kun poliisit ottivat henkilöautoa kuljettaneen miehen kiinni, kävi ilmi, että hän oli nauttinut ennen ajoa huumausaineeksi luokiteltuja aineita. Tämän lisäksi hänellä ei ollut voimassaolevaa ajokorttia.käräjäoikeus tuomitsi miehen varkaudesta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, niskoittelusta poliisia vastaan, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä ajoneuvorikkomuksesta kolmen kuukauden ehdottomaan vankeuteen.Ehdotonta vankeutta selitti hänen aiempi, vastaavankaltainen rikollisuus.– (Mies) on rikosrekisterin osaotteen mukaan syyllistynyt toistuvasti vastaaviin rikoksiin kuin mitä hänen syykseen on nyt luettu. Lausutuista seikoista voidaan päätellä, että (miehen) aikaisemman rikollisuuden ja uusien rikosten suhde osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.– Siten hänen rangaistusta mitattaessa otetaan koventamisperusteena huomioon hänen aikaisempi rikollisuutensa, Varsinais-Suomen käräjäoikeus kirjoittaa.Mies määrättiin myös ajokieltoon, joka päättyy vuoden 2020 elokuussa.Mies joutuu maksamaan myös autoon syntyneistä vahingoista sen omistajalle 300 euroa. Oikeuden viime kuussa antama tuomio on lainvoimainen.