Kotimaa

Kymmeniä suomalaisia käännytetty Venäjän rajalta – autoilijoilta penätty jopa tuhansien eurojen takuusummia

Venäjän uusi tullilaki on aiheuttanut tänään noin kilometrin mittaisen jonon Vaalimaan rajanylityspaikalla.

https://www.is.fi/uutisvihje/

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005819637.html

Tullin mukaan kymmeniä suomalaisia on kääntynyt tai käännytetty takaisin Venäjän rajalta.Uuden tullilain vuoksi Venäjän alueella voi kerrallaan olla vain yksi saman omistajan ajoneuvo. Tämä voi aiheuttaa ongelmia kuljettajille, joiden auto on esimerkiksi pankin tai rahoituslaitoksen omistuksessa osamaksun tai leasing-sopimuksen vuoksi.Rajoituksen voi kiertää maksamalla takuusumman. Vaalimaan tullin vuoropäällikön mukaan maahan pyrkineiltä on penätty jopa tuhansien eurojen summia.