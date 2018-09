Kotimaa

Helleraja paukkui Raumalla ja Kemiössä – tänään on jo kesän 64. hellepäivä

8.9. 15:00

Sää on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämmin.

Helleraja on rikkoutunut tänään ainakin Raumalla ja Varsinais-Suomen Kemiönsaaressa. Ilmatieteen laitos kertoo 25 asteen ylittävän hellerajan rikkoutumisesta Twitterissä.



Kyseessä on kuluvan kesäkauden 64. hellepäivä.

Sää on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämmintä. Myös ensi yöstä odotetaan harvinaisen lämmintä, laitos ennustaa.