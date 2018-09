Onko tässä Suomen mahtavin kassa? 22 vuotta Citymarketissa työskennelleen ”Viivakoodi-Vesan” luo jonottavat muutkin kuin paikkakuntalaiset

Kotimaa

Onko tässä Suomen mahtavin kassa? 22 vuotta Citymarketissa työskennelleen ”Viivakoodi-Vesan” luo jonottavat mu

Vesa Paakkolaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppuvuodesta

Rakkaus

Paakkola