Kotimaa

Tänään Suomen Etelä- ja länsiosissa lähestytään hellerajaa!

Lauantaina maan eteläosassa pilvipeite rakoilee paikoin päivän kuluessa ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.Etenkin maan keskiosassa pilvisyys on runsasta ja tulee sade- ja ukkoskuuroja.Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja on enimmäkseen poutaa.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoisilla paikoilla 20–24, muualla maassa enimmäkseen 15...18 astetta.Sunnuntaina pilvisyys on runsasta ja maan etelä- ja keskiosassa tulee edelleen sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sade, joka on paikoin runsasta, yleistyy lounaassa.Pohjois-Karjalassa sekä maan pohjoisosassa sää on poutaista ja laajalti aurinkoista.Päivälämpötila on etelässä paikoin yli 20, muualla maassa Lappia myöten enimmäkseen 15–18 astetta.Maanantaina idässä ja toisaalta maan läntisimissä osassa on päivällä poutaa ja pilvipeite voi rakoilla. Etelärannikolta ulottuu maan keskiosan yli Länsi-Lappiin kapeahko sadealue, etelässä voi sateeseen liittyä ukkosta.Päivälämpötila on enimmäkseen 15–18 astetta Lappia myöten.