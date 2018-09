Kotimaa

Aikuinen mies käytti 6-vuotiasta sukulais­tyttöä törkeästi seksuaalisesti hyväkseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

Tältä

Mies

Mies käytti seksuaalisesti hyväkseen kahta lasta, jotka kummatkin olivat hänen biologisia sukulaisiaan.Ensimmäinen uhreista oli tapahtumien aikaan 6–8-vuotias tyttö. Mies myönsi olleensa sukupuoliyhteydessä tytön kanssa. Mies työnsi sormensa tytön sukupuolielimeen, ja nuoli häntä.Näiden lisäksi mies kouraisi kämmenellään muutamia kertoja tyttöä etu- ja takapuolelta sukupuolielimen kohdalta. Tällöin tytöllä oli vaatteet päällä.– Rikos on ollut omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa asianomistajalle hänen vastaajaa kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen vuoksi, oikeus kirjoittaa.syyllistyi tältä osin törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, joka tapahtui Itä-Suomessa sijaitsevalla paikkakunnalla vuoden 2011 tammikuun ja vuoden 2013 toukokuun välisenä aikana. Mies oli tapahtumien aikaan 60–62-vuotias.Hän joutuu maksamaan uhrilleen 20 000 euron korvaukset kärsimyksestä sekä tilapäisestä haitasta.– Teon moitittavuutta on lisännyt se, että vastaaja on kieltänyt asianomistajaa kertomasta teosta ulkopuolisille, oikeus toteaa.Mies käytti hyväkseen myös toista sukulaislastaan, joka oli tapahtumien aikaan vähintään alle 16-vuotias. Oikeuden papereista ei ilmene lapsen tarkkaa ikää eikä sukupuolta. Oikeuden mukaan mies kosketteli lasta sukupuolielimen alueelta. Lapsella oli vaatteet päällä. Tämän lisäksi mies läpsi lasta takapuolelle. Kertoja oli noin 5–10.osin mies syyllistyi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, joka sekin tapahtui Itä-Suomessa sijaitsevalla paikkakunnalla. Rikos tapahtui vuoden 2013 tammikuun ja vuoden 2015 toukokuun välisenä aikana. Mies joutuu maksamaan uhrilleen 3 500 euron kärsimyskorvaukset.– Korvausta arvioitaessa on otettu huomioon asianomistajan ja vastaajan huomattava ikäero ja se, että teossa on väärinkäytetty lapsen ja hänen biologisen sukulaisensa välillä vallinnutta luottamussuhdetta sekä melkein kaksi ja puoli vuotta kestänyt tekoaika.Käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Mies yritti saada tuomiotaan lievemmäksi usealla eri keinolla.vetosi siihen, että hän tunnusti teot jo poliisitutkinnassa. Mies vetosi myös korkeaan ikäänsä, heikkoon terveydentilaansa sekä siihen, että omakotitalokiinteistön lumenluonti ja polttopuiden teko tuottaa hänen vaimolleen ylivoimaisia vaikeuksia. Mies totesi myös, että vankeudesta aiheutuisi hänen vaimolleen taloudenpidollisia ongelmia. Mies vaati tuomioonsa lievennystä myös sillä, että rikoksista oli kulunut jo huomattavan pitkä aika.Oikeuden mielestä mikään seikka ei kuitenkaan tukenut sitä, että tuomiota pitäisi lieventää. Mies valitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tämän vuoden tammikuusta antamasta tuomiosta hovioikeuteen.Itä-Suomen hovioikeus piti tuomion vankeuden ja korvausten osalta ennallaan. Se antoi ratkaisunsa tänään perjantaina. Mies voi halutessaan hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.IS ei julkaise rikoksesta tuomitun miehen nimeä, koska se voisi paljastaa uhrien henkilöllisyyden. Mies on nykyään 67-vuotias.