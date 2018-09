Kiltti ja sivistynyt lääkärimies muuttui vihaiseksi pettäjäksi – näin puolisoon hiipinyt muistisairaus teki Mairen perhe-elämästä täyttä tuskaa

Kotimaa

Kiltti ja sivistynyt lääkärimies muuttui vihaiseksi pettäjäksi – näin puolisoon hiipinyt muistisairaus teki Ma

Haastateltava ei läheisten suojelemiseksi esiinny jutussa omalla nimellään. Onko sinulla kokemuksia siitä, että muistisairaus muuttaa lähiomaisesi täysin? Kirjoita kokemuksistasi: simo.holopainen@iltasanomat.fi

olevan Mairen (nimi muutettu) mies sairastui työikäisenä frontaaliseen eli otsalohkodementiaan. Fiksusta, kiltistä ja sivistyneestä lääkäripuolisosta tuli jo ennen diagnoosia aggressiivinen ja pahasuinen.Omien kokemustensa takia Maire haluaa auttaa muita.Väkivalta oli aluksi henkistä ja kohdistui etenkin puolisoon.– Jos esitin mielipiteeni jostain asiasta, hän saattoi sanoa, että ota pyssy ja ammu itsesi, Maire kertoo.Mies muuttui niin paljon, että vaimo alkoi pelätä kotona. Hän muutti hetkeksi pois.Diagnoosi viivästyi todennäköisesti lääkäripuolison työn tuoman aseman ja älykkyyden takia. Kun tieto sairaudesta saatiin, se oli vaimolle helpotus.– Muutin takaisin kotiin ja ajattelin, että hoidan omani loppuun asti.Arkea tieto puolison vakavasta sairaudesta ei kuitenkaan muuttanut. Miehen käytös paheni. Hän ei missään vaiheessa tuntenut olevansa itse sairas eikä myöntänyt tilaansa. Hän piti läheisiään hulluina.pala miehelle oli se, että vaimosta tehtiin hänen edunvalvojansa, niin kuin yleinen käytäntö on.– Kun kävelin aamulla töihin, hän ajoi autolla vieressä ja huuteli ikkunasta minua menemään pankkiin ja perumaan paperit. Kotiinpaluu pelotti hirveästi, sillä en tiennyt, mikä siellä odotti. Aina piti katsoa, että on avaimet ja kännykkä taskussa sisälläkin ja etten vain jää minnekään loukkuun.Miehen aggressiivisuus muuttui myös fyysiseksi. Hän saattoi olla nyrkit pystyssä vastassa estämässä vaimoaan kulkemasta. Kerran hän yritti lyödä tätä puhelimella, mutta vielä kotona asuva nuorin lapsi tuli väliin. Mies, joka oli aiemmin ollut hyvä isä, kävi käsiksi poikaansa.Lapsille tilanne oli karmea. He olivat huolissaan paitsi isästään, myös äidistään.Yksi kipeimmistä asioista koko perheelle, mutta etenkin Mairelle, oli se, että lääkärinoikeutensa menettänyt, työkyvyttömyyseläkkeelle joutunut puoliso purki energiaansa alkamalla käydä ulkona.Hän saattoi autoilla lavatansseihin kuutena iltana viikossa.– Omien sanojensa mukaan hän oli ainakin maailman paras tanssija, jos ei voinut enää olla lääkäri.Puku päällä fyysisesti hyväkuntoinen, aiemmin liikuntaa paljon harrastanut mies pystyi antamaan itsestään tuntemattomille vetävän vaikutelman. Hän sai iskettyä naisia, vaikka keskustelutaito alkoi taantua lapsen tasolle.– Seuraavana päivänä hän sitten kertoi minulle ja pojalle yksityiskohtaisesti aamupalapöydässä, mitä hän oli tehnyt ja kenen kanssa. Minun maailmani romahti monta kertaa.uskottomuudesta huolimatta Maire ei harkinnut avioeroa. Jälkikäteen hän on kuitenkin ihmetellyt, miten jaksoi maanista, lapsen ja murrosikäisen tasolle taantunutta, pelottavaa puolisoaan.– Se oli rajua elämää. Rukoilin joka ilta Jumalalta voimia kestää seuraava päivä.Tilanne paheni lopulta niin, että mies vietiin hoitoon pakkohoitomääräyksellä. Hänen katsottiin olevan vaaraksi itselleen ja muille.Maire on edelleen pahoillaan siitä, että etenevästä muistisairaudesta kärsivä puoliso laitettiin psykiatriselle osastolle.– Muistisairaat tarvitsevat tutun ja rauhallisen ympäristön. Hoidossa on ihan eri tavoitteetkin kuin psyykkisesti sairailla.mies laitettiin Mairen mukaan pois tämän käytyä käsiksi toiseen potilaaseen. Samalla osastolla hoidossa ollut naapurinmies oli ihmetellyt ääneen, miksei tuttu ihminen sano mitään muuta kuin joo.Mairen puoliso hermostui ja otti nyrkit avuksi.– Hän oli niin turhautunut siitä, että sanat ja niiden merkitykset katosivat. Hoitajat myönsivät myöhemmin, että heidän olisi pitänyt hallita tilanne paremmin.Miehellä oli samanlaisia ongelmia myös psykiatrisella puolella.– Kyllä me itkimme perheen kanssa, että eikö ole mitään paikkaa, missä hänen olisi hyvä.puolison kuolemasta on nyt kymmenen vuotta. Pääosin vaimo muistaa sen, mitä puoliso oikeasti oli: fiksu, kiltti ja sivistynyt.– Mutta unta näen sekä siitä sairaasta että oikeasta ihmisestä.Omien kokemustensa takia Maire haluaa auttaa muita samassa tilanteessa olevia. Hän on yksi Muistiliiton anonyymeista Vertaislinja-puhelinpalvelun vapaaehtoisista.Hän haluaa auttaa myös sairauden alkuvaiheen vaikeuksissa, ennen kuin diagnoosia on vielä saatu.– Silloin voi tulla jopa olo, että olenko minä itse tässä se outo. Moni ehtii ottaa avioeron.