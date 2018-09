Kotimaa

Yle: Kätilöopistolla sairastuneet hakevat yli 800 000 euron korvauksia – harkitsevat mahdollisia oikeustoimia

Ylen mukaan Hus on elokuun lopussa torjunut kätilöiden vaatimukset. Kätilöiden kerrotaan pohtivan mahdollisia oikeustoimia.