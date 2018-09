Kotimaa

Poliisi varoittaa mahdollisesti haavoittuneesta villisiasta Harjavallassa – etsinnät jatkuvat yhä

Harjavallassa mahdollisesti haavoittuneen villisian jäljestäminen jatkuu.Lounais-Suomen poliisi varoitti yöllä villisiasta, joka on saattanut haavoittua metsästyksen yhteydessä. Poliisin mukaan sikaa on pidettävä ihmiselle vaarallisena.Lounais-Suomen poliisista kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että villisikaa ei ole löydetty ja etsintä jatkuu edelleen.Metsästysalueena on ollut Hiirijärven ja Metsäkulman alue Harjavallassa.Villisian etsiminen lopetettiin turvallisuussyistä yön ajaksi, ja jäljestämistä jatkettiin aamulla.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot villisiasta hätänumeroon 112.