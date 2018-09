30-vuotiaan miehen epäillään kuristaneen ja vahingoittaneen teräaseella puolisoaan – tappo koveni tutkinnassa murhaksi

Kotimaa

30-vuotiaan miehen epäillään kuristaneen ja vahingoittaneen teräaseella puolisoaan – tappo koveni tutkinnassa

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen Kirkkonummen rikostutkintayksikkö ja Espoon poliisin rikostekninen tutkimusyksikkö on saanut valmiiksi Kirkkonummella 21. kesäkuuta 2018 tapahtuneen henkirikoksen tutkinnan. Pöytäkirja on lähetetty syyttäjälle.Rikosta tutkittiin alkuvaiheessa tappona, mutta tutkinnan kuluessa nimike on koventunut murhaksi, ja pöytäkirja lähetettiin syyttäjälle nimikkeellä murha.Rikoksesta epäilty ja uhri olivat olleet avioliitossa keskenään, mutta harkinneet eroa. Mies oli määrätty lähestymiskieltoon puolisoaan kohtaan. Tekopäivänä tapahtumapaikalle rikoksesta epäillyn asuntoon oli menty yhteisymmärryksessä. Uhria oli kuristettu ja hänellä oli myös teräaseen aiheuttamia vammoja.Teon motiivista ei tutkinnan aikana saatu varmuutta. Rikoksesta epäilty noin 30-vuotias mies on edelleen vangittuna.Syyte asiassa on nostettava 19.9.2018.