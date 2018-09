Kotimaa

Alko asetti teekkareille tonnin ansan – raittiusseuran puheenjohtaja: ”Olimme varautuneet tähän”

Juuri nyt

Polyteknikkojen

Tunnelmia tempauksen alkuvaiheilta alla olevalla videolla:

Raittiusseuran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihalainen





Puheenjohtajan