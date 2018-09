Kotimaa

Kissojensa vuoksi murhannut mies pääsee vapaaksi 13,5 vankilavuoden jälkeen

Oikeuspsykiatrisessa arvioinnissa miehen riski syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen on arvioitu hieman alle keskitasoiseksi.

Elinkautinen kesti 13 ja puoli vuotta

Helsingin hovioikeus on päättänyt päästää ehdonalaiseen vapauteen elinkautisvangin, joka murhasi loppuvuodesta 2005 naapurinsa.Tuolloin 30-vuotias mies ja häntä lähes kaksikymmentä vuotta vanhempi naapurin nainen olivat viettäneet iltaa samassa ravintolassa Helsingin Pihlajamäessä, mistä matka oli jatkunut naisen asunnolle.Asunnolla nainen alkoi moittia miestä kissojen vapaana pitämisestä. Nainen oli sanonut, että myrkyttäisi kissat, jos ne tulisivat vielä hänen parvekkeensa alle kuljeksimaan ja tekemään tarpeitaan.Mies kertoi oikeudessa ”kilahtaneensa” naisen uhkauksista. Hän löi naista nyrkillä kasvoihin ja kuristi. Hetken kuristamisen jälkeen hän kävi polttamassa tupakan parvekkeen ovensuussa, haki sitten keittiöstä leipäveitsen ja löi sillä maassa maannutta naista 17 kertaa eri puolille kehoa.Mielentilatutkimuksessa mies todettiin syyntakeiseksi ja hänet tuomittiin murhasta elinkautiseen.Mies vapautuu hovioikeuden päätöksellä vuoden 2019 kesäkuussa, jolloin hänellä on takanaan 13 ja puoli vuotta vankilassa istumista.Miehen vapauttamista vastaan puhui hänen riskinsä syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen. Oikeuspsykiatrisessa kokonaisarvioinnissa hänen riskinsä on arvioitu hieman alle keskitasoiseksi.Vapauttamista puoltavia tekijöitä oli kuitenkin enemmän.Hovioikeuden mukaan vapauttamista puolsi paitsi miehen vankilassaoloajan pituus myös hänen vankila-aikainen käyttäytymisensä, aktiivinen osallistuminen vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan sekä rangaistusajan suunnitelman onnistuminen.