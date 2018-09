THL: Ulosteen saastuttaman juomaveden mukana leviävän alkueläimen aiheuttama ripulitauti yleistynyt räjähdysmäisesti Pohjanmaalla

Kotimaa

THL: Ulosteen saastuttaman juomaveden mukana leviävän alkueläimen aiheuttama ripulitauti yleistynyt räjähdysmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Puutiaisaivokuumetta

Tippuri leviää

Stafilokokki entistä vastustuskykyisempi

Likaisesta vedestä johtuvien suolistoinfektioiden määrä on selvästi lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna, tiedottaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL).Tartunnat lisääntyivät erityisesti Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.Kryptosporidioositartuntoja on raportoitu viime vuonna 250, mikä on yli kymmenkymmenkertainen 2010-luvun alkuun verrattuna.Se on herkästi leviävä alkueläin, joka tarttuu ulosteen välityksellä saastuneesta juomavedestä, uimavedestä tai elintarvikkeesta. Se voi tarttua suoraan ihmisestä toiseen tai eläimestä ihmiseen.Tartunnan yleisin oire on vesiripuli.Myös puutiaisaivokuumeen määrä on lisääntynyt jo useamman vuoden ajanViime vuonna Suomessa todettiin 82 puutiaisaivokuumetapausta.THL:n mukaan ilmaston lämpenemisen myötä puutiaiset leviävät uusille alueille, joissa olosuhteet ovat suotuisia punkeille.Seksitautien määrä on ollut viime vuosina kasvussa selviää THL:n raportista. Esimerkiksi tippuritartuntoja todettiin viime vuonna ennätysmäärä, lähes 600, mikä on 181 enemmän kuin edellisvuonna.Todettujen tippuritapausten määrän kasvuun on useita syitä. Nykyisin käytössä oleva yhdistelmätesti on tehostanut tartuntojen havaitsemista,Tippurin lisäksi myös klamydiatartunnat ovat lisääntyneet, mutta viime vuonna niiden kasvutahti on hidastunut.THL:n mukaan yksi suuri kansanterveydellinen ongelmista lähivuosina tulee olemaan mikrobilääkeresistenssi eli lääkkeille vastustuskykyisten mikrobien aiheuttamat tartunnat.Viime vuonna erityisesti lasten MRSA- tartunnat ovat lisääntyneet. Yhteensä Suomessa todettiin viime vuonna 1 435 tapausta.