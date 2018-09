Kotimaa

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpimänä – aamuksi luvassa sumua monin paikoin

7.9. 5:44

Päivälämpötilat liikkuvat etelässä 17-22 asteen tuntumassa.

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpimänä ympäri maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Yöllä ja aamulla monin paikoin on luvassa sumua, ja perjantaina päivällä etelään on odotettavissa joitakin sadekuuroja.



Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä aamun sumujen olevan tyypiltään alkavalle syksylle tavanomaista säteilysumua.



Päivälämpötilat liikkuvat etelässä 17–22 asteen tuntumassa perjantaina. Lapissa luvassa on 11–16 astetta. Yölämpötilat ovat huomattavasti matalampia ja voivat alimmillaan laskea etelässä 6–8 asteeseen. Lapin yössä lämpömittari voi jo laskea nollaan.



Merenkävijöille on aamupäivällä luvassa 2–8 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä. Sumua ja sadekuuroja esiintyy paikoin yöllä ja aamulla.