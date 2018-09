Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Miksi Helsinki vihaa heikkoja?

HELSINKILÄINEN!

Liiku, syö terveellisemmin, elä pidempään, kerää vaikka pulloja, jotta pysyisit hengissä Helsingissä!Maailmanhistorian paras kaupunki Helsinki on aloittanut suuriäänisesti liikkumiskampanjan. Kampanjan ideana on saada helsinkiläiset elämään tavalla, josta ei koituisi kustannuksia Helsingille.Helsingin pormestari Jan Vapaavuori aikoo näyttää esimerkkiä ja on jo ilmoittanut nousevansa seisomaan puhelimeen vastatessaan, mutta mitä tekevät ne helsinkiläiset, joille kukaan ei soita?Olipa tyhmä kysymys! Ei sellaisia ole, ja jos on, ne ovat vääriä helsinkiläisiä.on kasvamassa viha heikkoja kohtaan.Ensimmäisenä kohteena olivat Helsingin ulkopuolella asuvat väärineläjät. Ne ovat ihmisiä, jotka elävät epäinnostavasti menneisyyden Suomessa, jossa viljellään maata eikä ideoida kivoja kampanjoita liikkumisesta ja tulevaisuudesta.Ne ovat maalaisia, jotka vievät helsinkiläisten rahat, ja helsinkiläisillä on niihin sellainen suhde kuin paranoideilla maailmaan yleensä on: maalaiset ajelevat helsinkiläisten maksamilla luksusautoilla, sytyttävät tulen takkaansa helsinkiläisten seteleillä ja virtsaavat helsinkiläisten viljaan.Onneksi evoluutiotasolla maalainen on katoava vaihe lehmän ja helsinkiläisen välissä, mutta kuka maata viljelee, jos ei maalainen?Helsinkiläisillä on tähänkin ratkaisu: helsinkiläinen! Filosofi Mikael Jungner on jo visioinut omavaraisen Helsingin – tosi siistin Helsingin! – jossa kerrostalojen katolla viljeltäisiin kannabista, kurpitsaa ja perunaa, ja vain maalainen on niin idiootti, että tuhlaisi rahojaan ”Lopen perunoihin”, jos mahdollisuus on ostaa epämääräinen pussi, jonka sisällä on ”Mikael Jungnerin kasvisjuttuja tai jotain”.viikolla julkisuuteen vuoti Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan valmisteluasiakirja siitä, että heikot häiritsevät vahvojen helsinkiläisten liikkumista.Valmisteluasiakirjan leikkauslistalla muistettiin vanhuksia ja nuoria, joilta kummaltakin puuttuvat rohkeat visiot siitä, millainen on tulevaisuuden Helsinki. Se on sellainen, jossa nuoret eivät kaipaa nuorisotaloja eivätkä bändit treenitiloja; jossa eläkeläiset eivät tarvitse seuraa tai kulttuuripalveluja, ja jossa nuorison syrjäytyminen on toki ikävää, mutta no, ne nyt syrjäytyvät muutenkin, ei puhuta niistä, kun me päätettiin viedä niiltä jo se Walkers-talokin innovatiivista keskustaa pilaamasta, mietitään jotain kivaa eli helsinkiläisempää.Niin kuin liikkumista! Kaikki helsinkiläiset liikkumaan! Kun liikkuu kyllin ripeästi, ei ehdi nähdä niitä, jotka jäivät jälkeen, hyvä Helsinki, hyvä!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.