Kotimaa

Grillijuhla kärjistyi väkivaltaan – naapurin elämä päättyi pihakiveykselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tästä alkoi minun huitominen”

Puolustus kiisti – näin käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005703427.html