Kotimaa

Kesällä takavarikoitiin niin poikkeuksellinen määrä kipua aiheuttavia välineitä, että poliisiakin ihmetyttää

Hämeen poliisilaitos kertoo julkaisemassaan tiedotteessa, että kesän aikana poliisin haltuun on eri tehtävien yhteydessä päätynyt yhdeksän sähkölamautinta. Määrän kuvaillaan olevan tavallisuudesta poikkeava.Lähes kaikissa tapauksissa sähkölamautin on löytynyt poliisin kiinni ottamalta henkilöltä turvallisuustarkastuksen yhteydessä. Suurimmassa osassa tapauksia sähkölamauttimet ovat olleet taskulampun ja sähkölamauttimen yhdistelmiä. Laitetta käytetään koskettamalla lamauttimella kohdehenkilöä, ja sen vaikutus perustuu kipuun.Tällöin sähkölamautinta käyttänyt henkilö syyllistyy pahoinpitelyrikokseen.Mitään yhteistä nimittäjää näin suurelle esiintymistiheydelle ei ole löytynyt. Poliisin analyysitoiminta yrittää selvittää sähkölamauttimien alkuperää ja kulkeutumisreittejä poliisilaitoksen alueelle.Sähkölamauttimen hallussapito yleisellä paikalla ja yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa on kielletty järjestyslain vaarallisia esineitä koskevassa säännöksessä. Rikoslain rangaistussäännöksen mukaan järjestyslain vastaisesta toiminnasta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Yleensä vaaralliset esineet kuten sähkölamauttimet tuomitaan rikosprosessissa valtiolle menetetyiksi. Käytännössä pidättämiseen oikeutettu virkamies määrää sähkölamauttimen hävitettäväksi vähäarvoisena jo esitutkintavaiheessa tai sakon määräämisen yhteydessä.