Uusi lastensairaala avattiin: Lue tästä presidentti Sauli Niinistön puhe sanasta sanaan – käyttää tunnettua Muumi-sitaattia

Kotimaa

Uusi lastensairaala avattiin: Lue tästä presidentti Sauli Niinistön puhe sanasta sanaan – käyttää tunnettua Mu

Niinistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sairaala

Lue koko presidentti Sauli Niinistön puhe tästä