Kotimaa

Ulkoministeriön Merikasarmi peruskorjataan – kustannusarvio 88 miljoonaa euroa

Ulkoministeriön käytössä olevat Merikasarmin toimitilat Helsingin Katajanokalla peruskorjataan vuosina 2018–21. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi peruskorjaushankkeen käynnistämistä istunnossaan torstaina. Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 88 miljoonaa euroa.– Kulttuurihistoriallisesti arvokas Merikasarmi-kokonaisuus on valtioneuvoston keskeisiä symbolirakennuksia, ja sen peruskorjaus mahdollistaa valtioneuvoston tilojen ja toimintatapojen laaja-alaisen kehittämisen, valtioneuvoston kanslia kirjoittaa tiedotteessaan.Valtioneuvoston kanslian mukaan työympäristön viihtyvyyteen ja edustuksellisuuteen kiinnitetään peruskorjauksessa huomiota. Samalla rakennusten tekniset järjestelmät uudistetaan ja turvallisuustasoa parannetaan.– Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Merikasarmi-kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo, rakennussuojelulliset näkökohdat sekä eri rakennusten arkkitehtuurin ominaispiirteet, valtioneuvoston kanslia lupaa.Peruskorjauksen yhteydessä myös tehostetaan Merikasarmin tilankäyttöä. Tarkoituksena on, että Merikasarmilla on vuonna 2021 työtilat noin 830 työntekijälle, kun tällä hetkellä tiloissa työskentelee 414 ihmistä.Merikasarmi on alun perin venäläisen sotaväen käyttöön 1800-luvun alkupuolella rakennettu kasarmialue. Kiinteistökokonaisuus muodostuu kahdeksasta eri aikoina rakennetusta rakennuksesta ja niitä yhdistävistä käytävistä.