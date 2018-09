Hoitajat kokevat vanhustyössä väkivaltaa niin paljon, että tutkijatkin yllättyivät – ”Täysin arvaamatta asiakas tarttui kurkusta”

Kotimaa

Hoitajat kokevat vanhustyössä väkivaltaa niin paljon, että tutkijatkin yllättyivät – ”Täysin arvaamatta asiaka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Vähän henkilökuntaa, kiirettä ja väkivaltaa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005370574.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000908191.html

Näin tutkittiin

https://www.is.fi/uutisvihje/