Kotimaa

Lauantaina Etelä-Suomeen virtaa hyvin lämmintä ilmaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivällä on puolipilvistä tai pilvistä ja maan itäosassa tulee kuurosateita ja voi ukkostaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia myös muualla maan etelä- ja keskiosassa.Pohjoisessa on laajalti pilvistä ja heikkoja paikallisia sateita esiintyy päivän mittaan. Länsi- ja Pohjois-Lapissa on kuitenkin poutaa ja pilvipeite rakoilee.Päivälämpötila on 16 – 18 astetta, etelän aurinkoisimmilla paikoilla vähän 20 asteen yläpuolella. Koillismaalla ja Lapissa on 10 - 15 astetta.Perjantaina sadekuuroja tulee vain paikka paikoin pilvisyyden vaihdellessa.Keski- ja Pohjois-Lapin yllä on pilvisyysalue josta sataa paikoin.Päivälämpötila on etelän ja lounaan aurinkoisilla paikoilla noin 22 astetta, maan keskivaiheilla 15 – 18 astetta ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.Lauantaina maan eteläosaan virtaa etelästä hyvin lämmintä ilmaa ja tässä yhteydessä paikalliset sateet ovat mahdollisia. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa.Sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimänä.