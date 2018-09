Jari, 27, katosi mystisesti automatkalla Joensuuhun – Äiti kertoo 13 vuoden piinasta: ”Mielessä ihan joka päivä”

Kotimaa

Jari, 27, katosi mystisesti automatkalla Joensuuhun – Äiti kertoo 13 vuoden piinasta: ”Mielessä ihan joka päiv

Viimeinen kohtaaminen: ”Jari oli normaali itsensä, eikä siinä ollut mitään poikkeavaa”

”Olisi helpotus meille kaikille, että Jari löytyisi ja hänet saataisiin haudan lepoon”

