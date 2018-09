Kotimaa

Kuopio syrji työntekijöitä: kaksi raskaana ollutta hoitajaa menetti vakituisen työpaikkansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakityönsä

Kaupungin

Koska

Itä-Suomen hovioikeus katsoo Kuopion kaupungin asettaneen kaksi hoitoalan työntekijää epäedulliseen asemaan raskauden, synnytyksen ja äitiysvapaan perusteella. Kaupunki määrättiin korvaamaan molemmille hyvityksenä 10 000 euroa.Lisäksi oikeus moitti varsin tylysti kaupungin toimintaa.Naiset olivat töissä yksityisyrityksellä, joka voitti kaupungin järjestämän kilpailutuksen alueellisesta kotihoidosta. Myöhemmin kaupunki kuitenkin irtisanoi sopimuksen ja päätti järjestää noin 35 työntekijän panoksen vaatineet palvelut itse.Yritys tuotti palveluita vielä noin puolen vuoden irtisanomisajan verran. Samalla kaupunki laittoi suurimman osan työpaikoista omaan, sisäiseen hakuunsa. Pian kaupunki haastatteli myös yrityksessä olleita työntekijöitä.Puolen vuoden jälkeen yritys irtisanoi kyseisellä alueella toimineet työntekijänsä. Kaupungin palkkalistoille heistä siirtyi noin puolet.menettäneet 15 työntekijää vaativat kaupungilta korvauksia työsuhteen purkamisesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Kantajien mukaan kyse oli liikkeen luovutuksesta eli siitä, että kaupunki otti jatkaakseen organisoidun ja pysyvän taloudellisen kokonaisuuden toiminnan.Käräjäoikeus yhtyi työnsä menettäneiden näkemykseen. Koska lain mukaan työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä uudelle toimijalle, kaupunki syyllistyi työsopimusten perusteettomaan päättämiseen.Kuopio määrättiin maksamaan kantajille korvausta perusteettomista potkuista yhteensä noin 133 500 euroa. Kantajien oikeudenkäyntikuluja kaupungin maksettavaksi tuli noin 63 500 euroa.Lisäksi kaupungin piti maksaa yhdelle työntekijälle 5 000 euroa yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä. Kaupunki oli luvannut kyseiselle työntekijälle määräaikaisen työsopimuksen, mutta perui lupauksensa perusteettomasti.Kaksi muuta työntekijää vaati lisäkorvauksia syrjinnän vuoksi. Nämä vaatimukset käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi. Naiset valittivat ratkaisusta hovioikeuteen.järjestämässä työhaastattelussa tuli esille molempien äitiys. Sairaanhoitajana työskennellyt nainen kävi ensimmäisessä haastattelussa muutama viikko synnytyksen jälkeen. Lähihoitajana työskennellyt kävi haastattelussa kahdesti: ennen synnytystä ja sen jälkeen.Naisten palkkaamatta jättämistä kaupunki perusteli muun muassa työntekijöiden soveltuvuusarvioinnilla. Kaupunki korosti myös kohdelleensa kaikkia yksityisen hoivayrityksen työntekijöitä samalla tavalla – eli ettei kukaan siirtynyt kaupungin palvelukseen vanhana työntekijänä.Hovioikeus toteaa perusteluissaan, että syrjinnässä on kyse eri asemaan asettamisesta. Tämän arviointi taas vaatii vertailukohtaa, mihin nähden eri asemaan on jouduttu.– Vertailu voidaan tehdä myös henkilön itsensä kanssa, mikä onkin looginen lähestymistapa erityisesti raskaussyrjintätapauksissa. Tällöin vertailukohtana on tilanne, jossa raskaaksi tullut työntekijä olisi ollut ilman raskautta, ratkaisussa järkeillään.synnyttäminen on sukupuoleen liittyvä asia, naiset olivat siis rekrytoinnissa eri asemassa kuin he muuten olisivat olleet. Hovioikeuden mukaan asiassa on esitetty tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kyseessä sukupuoleen liittyvä syrjintä.– Hovioikeus katsoo, että kaupunki ei ole osoittanut, että sen menettely liikkeen luovutustilanteen jälkeen olisi johtunut jostain hyväksyttävästä syystä.Hyvitysten lisäksi kaupungin pitää maksaa kantajien oikeudenkäyntikuluja hovista yli 8 000 euroa. Koko tapauksen osalta korvaukset nousivat näin yhteensä jopa 230 000 euroon. Summasta puuttuvat vielä kaupungin omat oikeudenkäyntikulut.Hovioikeus arvioi kaupungin laintuntemusta varsin voimakkaasti. Ratkaisussaan hovioikeus viittaa siihen, että yritys toi neuvotteluissaan kaupungin kanssa esille sen, että kyseessä oli liikkeen luovutus.– Kaupunki on kuitenkin jättänyt asian tarkemmin tutkimatta. Kaupunki on rikkonut pakottavaa lainsäädäntöä, kun se ei ole liikkeen luovutuksen yhteydessä antanut (naisten) työsuhteiden siirtyä kaupungin vastattavaksi.– (Naiset) ovat menettäneet vakituiset työsuhteensa kaupungin virheellisen toiminnan vuoksi. Kaupunki on suuri toimija alalla ja sen tulisi olla tietoinen pakottavan lainsäädännön säädöksistä.