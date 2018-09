Kotimaa

Joutsan vesiongelmat jatkuvat – jäljet johtavat vesitorniin

5.9. 20:37

Joutsan vesiongelmat jatkuvat yhä, ja veden keittokehotus on edelleen voimassa alueella, kertoo Joutsan kaupunki.

Taajaman vesitornista on löydetty ulosteperäisiä bakteereja, mutta vielä ei tiedetä, miten bakteerit ovat joutuneet torniin. Säiliön likaantunut vesi on poistettu, ja vesitorni on tarkastettu sekä puhdistettu.



Keittokehotus säilyy voimassa koko Joutsan ja Luhangan kuntien alueella lukuun ottamatta Mieskonmäen vesiosuuskunnan jakelualuetta. Myös kloorin syöttöä verkostoon jatketaan.



Keittokehotus on ollut voimassa jo melkein kolme viikkoa, kun elokuun puolivälissä talousveden laadussa havaittiin heikkenemistä vesinäytteiden perusteella. Silloin syyksi arveltiin jakeluverkossa tapahtunutta putkirikkoa.