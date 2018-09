Kotimaa

Nainen katosi Vääksyssä – poliisi kaipaa havaintoja

Nainen katosi Vääksyssä – poliisi kaipaa havaintoja 5.9. 18:36

Noin 72-vuotias nainen katosi puolen päivän aikaan.

Hämeen poliisi etsii Vääksyssä kello 13 jälkeen kadonnutta naista. Nainen on syntynyt vuonna 1946. Poliisin mukaan nainen on noin 160 senttimetriä pitkä, hänellä on harmahtavat pitkät hiukset, huono ryhti ja laahustava kävelytyyli. Hän on pukeutunut marjapuuron väriseen mekkoon.



Havainnoista voi ilmoittaa hätänumeroon 112.