Kotimaa

Suora lähetys torstaina klo 13.50: Puolustusvoimien taistelunäytös Lahdessa, mukana panssareita ja it-ohjuksia

Taistelunäytöksiä on esitetty kesän aikana Oulussa, Porissa, Turussa ja Joensuussa. Viikonloppuna useita esityksiä järjestetään Lahdessa Kokonaisturvallisuus 2018 -messuilla.Torstaina kello 14 on vuorossa näytöksen kenraaliharjoitus, jonka ISTV näyttää suorana lähetyksenä. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan näytöksessä on mukana uutta panssarikalustoa, panssarintorjuntakalustoa sekä Stinger-ilmatorjuntaohjuksia. Esitykseen kuuluu rannikköjääkäreiden hyökkäys.Luvassa on ennen kaikkea äänekäs esitys, sillä Puolustusvoimien mukaan melutaso voi hetkittäin nousta 165 desibeliin. Yleisön on siis suojattava kuulonsa.