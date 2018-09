Kuvat: Tarkista onko sinulla virheellinen passi!

Kotimaa

Poliisi tiedottaa liikkeellä olevista passeista, joiden paperisilla viisumisivuilla on vesileimoja väärin päin. Virhe koskee ainoastaan vesileimaa.Poliisi neuvoo, miten pystyt tarkistamaan, onko passisi paperisivut kunnossa. Virheen näkee helposti katsomalla viisumisivuja valoja vasten. Osassa viisumisivuja vesileima on ylösalaisin ja vesileiman sivunumerot eivät täsmää painettuun numerointiin.Jos löydät passistasi kyseisen valmistusvirheen, passisi on silti aito ja voimassa oleva matkustusasiakirja. Suomen rajaviranomaiset ovat tietoisia asiasta. Poliisin mukaan ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä ulkomailla rajatarkastuksissa.Jos huomaat valmistusvirheen passissasi, vie se poliisiasemalle. Saat uuden passin ilmaiseksi. Poliisiasemalla neuvotaan, miten pitää toimia kiireellisissä tapauksissa.Vuosina 2012–2016 myönnetyissä passeissa vesileimassa on joutsen.Vuodesta 2017 lähtien myönnetyissä passeissa komeilee karhu.