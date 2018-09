Kotimaa

Poliisi sai ilmoituksen ”epäilyttävästä metelistä” – asunnosta löytyi verta vuotava mies

Poliisi on tapauksen yksityiskohtaisista tiedoista vaitonainen.

Poliisi tutkii Helsingin Kontulan Kontulankaarella tapahtunutta epäiltyä väkivaltatekoa. Poliisi sai tiistaina puolen neljän jälkeen iltapäivällä ilmoituksen, jonka mukaan kerrostaloasunnosta kuului ”epäilyttävää meteliä”.Kun poliisi pääsi tapahtumapaikalle, asunnosta löytyi mies, jolla pään alueella verta vuotava haava.Poliisi on tapauksen yksityiskohtaisista tiedoista kuitenkin varsin vaitonainen.– Poliisi otti asunnosta ja sen ulkopuolelta kiinni neljä henkilöä. Asian tutkinta on kesken, eikä poliisi ota tässä vaiheessa kantaa rikosnimikkeisiin tai tapauksen yksityiskohtiin, rikoskomisarioHelsingin poliisin lähettämässä tiedotteessa.Poliisin mukaan asiassa ei ole tässä vaiheessa ”muuta tiedotettavaa”. IS ei tavoittanut Kruskopfia kommentoimaan asiaa.