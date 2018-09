Kotimaa

Tänään on luvassa sateita lähes koko maahan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuurot ovat mahdollisia myös muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvisyyden vaihdellessa.Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa satelee paikoin, Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa ja pilvisyys vaihtelevaa.Päivälämpötila on 17 – 22 astetta, Koillismaalla 13 – 18 astetta ja Lapissa 10 - 16 astetta.Torstaina sää on yhä epävakaista. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja joitain sadekuuroja tulee päivän aikana. Idässä esiintyy myös ukkoskuuroja, illalla on selkeämpää ja poutaisempaa.Pilvisintä ja sateisinta on Pohjois-Suomen eteläosassa, Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista.Päivälämpötila kohoaa kaakossa 22 - 25 asteeseen. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 20 asteen vaiheilla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15 – 19 astetta ja Lapissa 12 - 15 astetta.Perjantaina etelässä on hyvin lämmintä. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja voi tulla siellä täällä koko maassa. Ukkonen voi jyrähdellä maan etelä- ja keskiosassa.Päivälämpötila on etelässä 22 – 25 astetta, Oulun korkeudella 15 – 18 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta.