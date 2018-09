Kotimaa

Jäitkö keväällä vaille opiskelupaikkaa? Syksyn yhteishaku alkaa nyt

Haussa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa tänään keskiviikkona. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän kuin kevään haussa.Opetushallituksen mukaan haussa on tarjolla noin 6 600 opiskelupaikkaa. Valittavana on yli 200 koulutusohjelmaa, joista 20 on yliopistokoulutuksia.on mukana paikkoja 21 ammattikorkeakoulusta ja kolmesta yliopistosta. Esimerkiksi Uudellamaalla toimivassa Laurea-ammattikorkeakoulussa on haettava 800 opiskelupaikkaa. Laurean tiedotteen mukaan viime vuosina sen vetovoimaisimpia hakukohteita ovat olleet niin sanonut monimuoto-opinnot. Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, mikä helpottaa esimerkiksi työn ohessa opiskelemista.Noin puolet aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Niin sanottu ensikertalaisuuskiintiö otettiin käyttöön vuonna 2016.Yhteishaun hakuaika päättyy kahden viikon päästä 19. syyskuuta kello 15. Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään marraskuun lopulla, ja opinnot alkavat tavallisesti tammikuussa.