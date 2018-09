Kotimaa

Video: Poliisi lopetti Mersu-teinien järjettömän kilpa-ajon – ”En osannut kattoa mittaria, kun vaan kiihdytin”

Nuoret miehet, vanhat Mersut ja spontaani vauhdin hurma. Siinä tekijät, jotka vaaransivat liikennettä Äänekosken keskustassa huhtikuussa.Tilanne käynnistyi lauantaina alkuillasta, kun poliisipartio havaitsi torin kulmilla tutun Mercedes-Benzin. Samaisen mustan Mersun häiritsevästä ja vaarallisesta ajotavasta oli tullut poliisille ilmoituksia pitkin talvea.Poliisi päätti seurata Mersua tekemisiä. Ratkaisu oli valistunut, sillä vaaran elementit konkretisoituivat hetken päästä.Mersu kääntyi Torikadulta Äänekoskentielle, jossa se lähti äkkiä ohittamaan toista mustaa Mersua. Siitä käynnistyi kilpa-ajo, sillä toinen Mersu kiihdytti myös pysyäkseen vauhdissa mukana.– Molemmista autoista lähti niin sankka pölypilvi, että seuraaja-autolla on ollut varmuudella vaikeuksia havaita muuta liikennettä, vanhempi konstaapeli kuvasi tilannetta esitutkinnassa.Nopeusrajoitus alueella on 40 kilometriä tunnissa. Mersut kaahasivat suoraan Rautatienkadun risteyksen läpi käyttämällä kaistaa, josta olisi pitänyt kääntyä oikealle.– Jouduimme kiihdyttämään omaa nopeuttamme videolla näkyvään nopeuteen, emmekä saavuttaneet autoja, vanhempi konstaapeli kertoi.Muutaman sadan metrin ajon jälkeen suurin sallittu nopeus nousi 50 kilometriin tunnissa. Enimmillään partioauton vauhti oli Stalker Dual -tutkan mukaan 110 km/t, mutta konstaapelien mukaan välimatka Mersuihin vain kasvoi.Kilpa-ajajien vauhti hidastui, kun eteen osui normaalinopeutta edennyt letka. Pian takana ajanut Mersu-kuski huomasi poliisiauton lähestyvän.Mersut onnistuivat vielä sivuuttamaan edellä olleet autot, mutta taaempi kilpa-ajajista hidasti Puistokadun risteyksen kohdalla vauhtiaan. Hurjastelua oli takana tässä vaiheessa kilometrin verran.Poliisin alunperin seuraama Mersu piti kovaa vauhtia yllä vielä noin 700 metriä, mutta pysähtyi lopulta Teollisuuskadun kohdalle odottamaan lainvartijoita.– Tuon alussa mainitun mustan Mersun pysäyttäessämme pystyi selvästi havaitsemaan kuljettajan kiroilevan sisällä voimakkaasti, vanhempi konstaapeli kertoi esitutkinnassa.Toiselle kaaharille poliisi soitti saman tien. Hän saapui pysäytyspaikalle vastaamaan teoistaan. Poliisi määräsi 19- ja 18-vuotiaiksi osoittautuneet mieskuljettajat väliaikaiseen ajokieltoon.Kilpa-ajon käynnistäjänä toiminut 19-vuotias ajoi vuosimallin 1985 kaksilitraista diesel-Mersua. 18-vuotiaalla oli allaan vuosimallin 1993 Mercedes-Benz, jonka iskutilavuus on 1,8 litraa.– Huomasin, että siinä oli tuttu auto ajamassa edellä oikealla kaistalla, 19-vuotias kertoi esitutkinnassa päähänpistostaan.Kun kaahauksen alkaa, sitä ei ole helppoa lopettaa.– Provosoiduin vähän, kun (kaveri) oli lähtenyt ajamaan perään, 19-vuotias selitti.Molemmat kuskit uskoivat, ettei heidän ajonopeutensa ollut missään vaiheessa sataa kilometriä tunnissa.– En osaa sanoa, paljonko minulla oli vauhtia. En osannut kattoa mittaria, kun vaan kiihdytin, 18-vuotias myönsi.Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi molemmat nuorukaiset 30 päiväsakkoon liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Oikeus katsoi Mersujen vauhdin olleen vähintään 90 km/t. Sakkosumma jäi 19-vuotiaalla 180 euroon, mutta nousi työssäkäyneellä 18-vuotiaalla 600 euroon.