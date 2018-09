Kotimaa

Pronssiveistoksen sisältä löytyi upea kulta-aarre Riihimäellä – Intendentti uskoo, että jatkoa seuraa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tällainen kokoelma on kyseessä









https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005762975.html