Kotimaa

Purettavan ulkohuussin seinästä paljastui yllätyskätkö: Punaisen sotaoikeuden pöytäkirjakäärö vuodelta 1918

Jos





Vuoden





Isoisoisä





Vallankumousoikeudella





Viimeisimmät

Se olisi kova paikka, jos saisin tietää, että isoisoisäni on osallistunut tappamiseen. Nyt näen hänet Pohjantähti-trilogian Aadolf Halmeen kaltaisena hahmona, joka taisteli työväestön puolesta mutta ei koskaan tarttunut aseeseen.





Kun

Ajatteliko hän, että joku ne joskus löytäisi? Ja tärkeimpänä: onko Antilla muita piiloja?

Takaisin