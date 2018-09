Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Meillä on kuulkaa hyvää kahvia!

Sosiaalisen median seuraaja saattaisi kuvitella, että suomalaiset ovat pösilöä kansaa. Se olisi iso erehdys.

Meillä on hyvää kahvia. Meillä on hyvä koululaitos. Meillä on useimmat asiat paremmin kuin missään muualla.Meillä on fiksu kansa. Tänä syksynä se on helppo todistaa.Ranskan presidentti Emmanuel Macron näytti hieman kummalta juodessaan torikahvit tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Tästä nopeasti jotkut tekivät sen johtopäätöksen, että kahvi oli Macronin mielestä pahaa.Voihan asia niin ollakin, mutta se ei tee suomalaisesta kahvista pahaa. Kuinka voisikaan? Suomalainen kahvi on oikein hyvää, yleensä.Englannissa keskustelin 1998 kahvipaahtimon maistajan kanssa suomalaisesta kahvista. Maistajan mielestä suomalainen kahvi on hienostunutta ja monivivahteista. Englantilaiset eivät kuulemma mitenkään osanneet arvostaa niin hienoja aromeja. He olivat tottuneet pakastekuivattuun pikakahviin, jota me suomalaiset emme ole koskaan oppineet juomaan.Tuon jälkeen englantilaisten kahvitottumukset ovat muuttuneet rajusti, suomalaisten vähemmän.Ranskalaisena Macron lienee tottunut vahvempaan kahviin kuin suomalaiset, mutta se on hänen asiansa. Uskon, että hän osasi arvostaa hienoa kahvilaympäristöä.alettua on alkanut keskustelu suomalaisen koululaitoksen ongelmista. Niitä varmasti on aivan tarpeeksi, mutta siitä huolimatta meillä on hyvät koulut ja erinomaiset opettajat. Ei tule mieleen maata, jossa opettajien koulutustaso olisi yhtä korkea.Vaikka opettajien palkkaus on Suomessakin kehno, alalle hakeutuu erittäin lahjakkaita nuoria. Opettajaksi on vaikea päästä, onneksi. Kun nyt joku haluaa ryhtyä inttämään vastaan, suosittelen perehtymään esimerkiksi Maailman talousfoorumin kouluvertailuihin.Sosiaalisen median seuraaja saattaisi kuvitella, että suomalaiset ovat pösilöä kansaa. Se olisi iso erehdys.Suomalaiset ovat sopeutuvaisia. Se edellyttää fiksuutta.Jos emme olisi fiksuja, suomalainen talousihme ei olisi ollut mahdollinen. Sadassa vuodessa Suomi on kehittynyt köyhästä alkutuotantomaasta korkean teknologian yhteiskunnaksi, jossa fiksusti pidetään huolta itsestä ja toisista. Kenenkään ei tarvitse kuolla nälkään eikä pakkaseen.Valtaosa asioista on Suomessa hyvin, mutta aina on varaa parantaa.vaalikamppailu on hyvä tilaisuus yhdessä etsiä keinoja, joiden avulla voimme esimerkiksi korjata vanhustenhuollon ongelmia ja huolehtia siitä, että suomalainen tiede kehittyy entistä paremmaksi.Ihan varmasti kampanjoinnissa mölistään ja tölvitään, mutta uskon, että pöljäily jää pieneen sivurooliin. Alilyönneillä ei ääniä saa määräänsä enempää.Fiksulta porukalta ei voi odottaa vähempää. Jokainen päättää itse, kuinka fiksu hän on.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.