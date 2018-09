Kotimaa

Pohjavedet ja vesistöjen pinnat erittäin matalalla etenkin maan länsi- ja keskiosissa

Vähäsateisen ja kuuman kesän vuoksi pohjavedet sekä järvien ja jokien pinnat ovat nyt erittäin matalalla erityisesti maan länsi- ja keskiosissa, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Pohjavedet ovat paikoin jopa yli puoli metriä vuodenajan keskiarvojen alapuolella.Vaikka pohjavesien tilanne on poikkeuksellisen kuiva, vielä ei kuitenkaan olla vuosien 2002–2003 kuivuusjakson tasolla, Syke kertoo.Pohjavedet saattavat kuitenkin laskea jopa vuoden 2003 tasojen alle erityisesti Lounais-Suomessa, jos myös syksy jatkuu vähäsateisena. Syke toivookin nyt, että pohjavesiin saataisiin täydennystä ennen talven lumien saapumista.Pohjavesien pinnankorkeuksien arvellaan jatkavan laskuaan syys-lokakuun vaihteeseen, mutta syksyn sateiden määrä ratkaisee, kuinka matalalle tasolle päädytään.Elokuun sademäärissä oli suurta vaihtelua alueittain. Vähäsateisimmilla alueilla maan länsi- ja keskiosissa vettä kertyi alle 40 milliä eli vähemmän kuin puolet tavanomaisesta.järvien vedenpintojen lasku jatkuu syyskuussa. Suurista järvistä Saimaan ja Pielisen vesien ennustetaan olevan koko syksyn tavallista alempana.Paikoin järvet ovat jo nyt poikkeuksellisen matalalla. Kallaveden pinta on 10 senttiä ajankohdan keskitasoa alempana, ja se voi laskea syyskuun lopulla laivaliikenteelle asetetun rajan tuntumaan.Päijänteen vedenpinta laskee syyskuussa 15–25 senttimetriä, ja samalla ero ajankohdan keskitasoon kasvaa.Syken mukaan sadetta tarvittaisiin runsaasti, jotta järvien pinnat lähtisivät jälleen nousuun. Syyskuun ensimmäiselle viikolle ei ole vielä ennustettu suuria sademääriä.Lapissa kesä on ollut sateisempi kuin etelässä, mikä näkyy järvien vedenkorkeudessa. Inarinjärven vedenpinta on noussut 15 senttiä ajankohdan keskiarvoa korkeammalle, mutta syyskuussa sen arvellaan laskevan kohti keskitasoaan.