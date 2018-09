Kotimaa

Mies paiskasi chihuahua-koiran kaaressa katuun Turussa – poliisi julkaisi epäillyn tuntomerkit

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 1977 syntynyt nainen oli sunnuntaina ulkoiluttamassa chihuahua-rotuista koiraa Läntisellä Rantakadulla Barkerinpuiston kohdalla, kun noin 70-vuotias, muurilla istunut mies paiskasi koiran kaaressa katuun.Koiran etujalan värttinäluu murtui. Poliisi tutkii asiaa vahingontekona.mukaan tekijä on noin 70-vuotias mies, jolla on valkoharmaa pitkähkö tukka.Miehellä oli tekohetkellä vaaleansininen farkkuasu ja kirkkaanpunaiset tennarit, joissa on kukkakuvioita.Miehen seurassa olleella noin 70-vuotiaalla naisella on hopeanharmaa kihartuva lyhyt tukka ja silmälasit.Pariskunta oli liikkeellä polkupyörillä.Poliisi pyytää tekijää tai mahdollisia todistajia ottamaan yhteyttä poliisiin sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.