Kotimaa

Suomen pienin synnytyssairaala sai poikkeusluvan jatkaa toimintaansa

4.9. 11:28

Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä luvan jatkaa toimintaansa synnytyssairaalana.

Sairaala saa jatkaa synnytystoimintaa vuoden 2020 loppuun.



Länsi-Pohjan keskussairaala on Manner-Suomen pienin synnytyssairaala, jossa synnytysten määrä on vähentynyt viime vuosina.



Valtioneuvosto on määrännyt, että synnytyksiä hoitavassa sairaalassa täytyy hoitaa vähintään 1 000 synnytystä vuodessa. Ministeriö voi kuitenkin myöntää sairaanhoitopiireille poikkeuslupia.