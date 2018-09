Kotimaa

Sää jatkuu lämpimänä lähipäivien ajan

Tuuli on heikkoa.Pohjois-Pohjanmaalla on enimmäkseen poutaa, ja päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy. Lapin yli itään liikkuu säärintama sateineen. Aamulla sataa Länsi- ja Pohjois-Lapissa, illalla sateet painottuvat Etelä- ja Itä-Lappiin.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoisilla paikoilla 20 – 23 astetta, Oulun korkeudella vajaat 20 astetta ja Lapissa 13 - 17 astetta.Keskiviikkona sää on puolipilvistä tai pilvistä. Etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta lämpimän ilman mukana sateita. Sateet ovat paikoin runsaita, idässä voi myös ukkostaa.Paikoin sadekuuroja voi tulla myös maan pohjoisosassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.Päivälämpötila on 18 – 22 astetta, Koillismaalla noin 15 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta.Torstaina sää jatkuu epävakaisena ja sateita tulee varsinkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Sateiden välissä aurinko kuitenkin näyttäytyy. Sää jatkuu lämpimänä.