Selvitys: Yli 30 prosenttia alaikäisistä kokee seksuaalista häirintää verkossa – ”Minulle on lähetelty kuvia ilman, että pyydän ja ahdisteltu sanoilla”

Muiden nuorten tekemä seksuaalinen häirintä on melko yleistä lasten ja nuorten keskuudessa. Yli 30 prosenttia lapsista ja nuorista on nähnyt viime vuoden aikana toisten lasten ja nuorten tekemää seksuaalista häirintää verkossa, käy ilmi Pelastakaa Lapset -järjestön julkaisemasta selvityksestä.Häirintä on selkeästi sukupuolittunutta, sillä tytöistä yli 10 prosenttia ja pojista alle viisi prosenttia kertoi joutuneensa muiden nuorten seksuaalisen häirinnän kohteeksi.Tytöille on esimerkiksi lähetetty alastonkuvia poikia useammin. Eniten seksuaalista häirintää kertoivat nähneensä lukion 1. ja 2. vuosikurssin tytöt.kuvailemaan, mitä tapahtui, kun lapsi tai nuori joutui seksuaalisen häirinnän kohteeksi.– Minulle on lähetelty kuvia ilman, että pyydän ja ahdisteltu sanoilla, esimerkiksi: voisin panna sinua. Ajattelin, että se ahdistaa, mutta toisaalta se on aika normaalia, kertoo yksi vastanneista.Selvityksen mukaan lapset ja nuoret pitävät vitsailua yleisimpänä syynä seksuaaliseen häirintään digitaalisessa mediassa. Muiksi keskeisiksi syiksi mainittiin kavereilta saadun hyväksynnän ja ihailun tavoittelu sekä tarkoitus loukata.täysin tuomitse omien alastonkuvien tai -videoiden lähettämistä. Pojista noin joka kolmas oli sitä mieltä, että kuvien tai videoiden pyytäminen seurustelukumppanilta on hyväksyttävää. Tytöistä noin joka viides ajatteli samoin.Lukioikäisistä tytöistä lähes puolet ja pojista yli 60 prosenttia piti seksuaalisten kuvien lähettämistä hyväksyttävänä, jos lähettäjä itse niin haluaa tehdä.Avoimista vastauksista käy ilmi, että kuvien ja videoiden pyytäminen voi myös ahdistaa. Eräs vastaajista kertoi, että poikaystävä oli painostanut häntä lähettämään kuvia. Toinen kohtasi suoranaista kiristämistä.– Minulta pyydettiin alastonkuvia, ja sillä hetkellä oleva poikaystäväni uhkasi jättää minut, jos en laittaisi. Menin heti aivan paniikkiin ja aloin itkeä. Yritin pysyä rauhallisena, vastaaja kertoi.Saadut kuvat ja videot eivät ole läheskään aina toivottuja. Tytöistä noin kolmannes kertoi saaneensa tahtomattaan viime vuoden aikana toiselta nuorelta puolialaston- tai alastonkuvan tai videon puhelimeensa ainakin joskus.ja nuoret kokevat seksuaalista häirintää, he yleisimmin blokkaavat tekijän ja kertovat tapahtuneesta kaverille. Vain pieni osa vastasi kertovansa asiasta jollekin aikuiselle.Häpeä on merkittävä syy siihen, että lapset ja nuoret pysyvät vaiti. Lähes puolet tytöistä ja yli 20 prosenttia pojista ei kertoisi seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta aikuisille häpeän vuoksi.Selvityksen mukaan toinen merkittävä este kertomiselle on, että aikuinen mahdollisesti rajoittaisi lapsen tai nuoren olemista sosiaalisessa mediassa tai netissä.Kyselyssä selvitettiin, millaisia tunteita seksuaalinen häirintä herätti. Moni vastasi pelänneensä, mitä perhe ja vanhemmat saattaisivat ajatella hänestä. Moni pelkäsi myös, että tapahtunut tulisi vastaan tulevaisuudessa.– Lähetin puolialastoman kuvan itsestäni pojalle joka sanoi, että tallensi kuvan. Hän uhkasi, että lähettää sen eteenpäin, jos en laittaisi toista kuvaa. Olin todella peloissani ja tuntui siltä, että koko maailmani olisi romahtanut, yksi vastaajista kertoi kokemuksistaan.Selvityksessä kartoitettiin lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa, ja siihen vastasi 3 210 12–17-vuotiasta lasta ja nuorta.