Kotimaa

18 sanaa ja sanontaa, jotka paljastavat porilaisen

Ooksää niinko Porist vai? Silloin olet varmasti käyttänyt näitä sanoja! Useimmat ilmaisut lienevät tuttuja myös niille, joiden tuttavapiirissä on yksikin porilainen tai naapurikunnista kotoisin oleva.1. Yhtäkkii: yllättäen, mutta myös pikaisesti. Esim. Mää käyn yhtäkkii kaupas.2. Sikko: sitten kun3. Mukko: mutta kun4. Se ko: se, joka...5. An ko mää: Minä hoidan tämän.6. Flinauttaa: läpsäistä7. Praasu: tuli, nuotio8. Klooki: erikoinen, omituinen9. Krääsä: rihkama, mutta myös käry, savu, joka tulee praasusta10. Hantaaki: kahva11. Hantuuki: käsipyyhe12. Vakstuuki: vahapöytäliina13. Takahäksä: pyörän tavarateline14. Peräprutku = perämoottori15. Hutlaari: takaluukku16. Viikkari: Viides kaupunginosa17. Kuukkari: Kuudes kaupunginosa18. Ei mittää: sanotaan merkkinä keskustelun päättymisestä, minun pitää mennäSanalista on kerätty Porista kotoisin olevilta henkilöiltä. Kieli kehittyy, joten osa sanoista on voinut mennä jo pois muodista ja aktiivikäytöstä.Mitä muita periporilaisia ilmaisuja tulee mieleen? Kommentoi alle.