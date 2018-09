Kotimaa

Nuori mies sytytti ex-appi­vanhempiensa talon tuleen – syytetään kahdesta murhan yrityksestä

Lahtelainen nuori mies sai Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet kahdesta murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä sytytettyään viime toukokuussa rivitalon tuleen.Talossa oli yöunilla 15 asukasta. Liekit nielivät heinolalaisen kahdeksan asunnon rivitalon irtaimistoineen.Kaikki asukkaat ehdittiin saada ajoissa ulos asunnoistaan eikä kukaan heistä loukkaantunut.Talon sytyttänyt 1994 syntynyt mies valeli yhden asunnon oven bensiinillä. Bensiiniä roiskui hänen vaatteilleen ja vaatteet syttyivät tuleen. Palovammojen vuoksi mies hakeutui seuraavana aamuna sairaalahoitoon ja poliisi otti hänet kiinni samana päivänä.Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeustuomiota. Mies on ollut vangittuna 18. toukokuuta lähtien.Syytetty on myöntänyt sytyttäneensä talon tuleen, mutta kiistää murhan yritykset. Hän ei halunnut tulla kuulluksi käräjäoikeudessa.Käräjäoikeus käsitteli juttua lähes koko maanantaipäivän ja määräsi syytetyn mielentilatutkimukseen. Jutun käsittelyä jatketaan, kunhan tutkimus on valmistunut.Tapahtumiin liittyy syytetyn entinen avopuoliso siten, että tämän vanhemmat asuivat rivitalossa ja syytetty valeli juuri heidän asumansa huoneiston ulko-oven bensiinillä. Entistä avopuolisoa on poliisi kuullut esitutkinnassa.Entisen avopuolison isä havahtui sytyttäjän aiheuttamiin ääniin. Pariskunta pääsi pakenemaan asunnostaan ja kaikki talossa paikalla olleet asukkaat saatiin herätettyä ja he pelastautuivat.Kaksikerroksisen puurakenteisen talon palo käynnistyi voimalla. Palokunta ehti paikalle viidessä minuutissa hälytyksestä, mutta ei voinut enää pelastaa rakennusta.Oikeudessa ei tullut vielä esille palovahinkojen suuruus. Vahingot ovat miljoonaluokkaa, sillä vakuutusyhtiö on arvioinut uuden vastaavanlaisen rivitalon hinnaksi noin kaksi miljoonaa euroa. Jutussa on 25 asianomistajaa.Oikeudessa paikalla oli iso joukko talon asukkaita. Syytetyllä ei ole merkittävää rikosrekisteriä.Syyttäjä ei määritellyt vaatimansa ehdottoman vankeustuomion pituutta.